بوتين: السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا، وإنه لا بدائل موثوقة لمصادر الطاقة الروسية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع بشأن النفط والغاز، إن الدول غير الصديقة تؤخر مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.

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"علينا التوجه إلى أسواق الدول النامية لتصدير النفط والغاز، والانطلاق من مصالحنا الوطنية وتعزيز السوق الداخلية للطاقة".

تأتي تصريحات بوتين بعد يوم من إعلان وكالة الطاقة الدولية أن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو/أيار فصاعدا.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط "نفترض أن الخسائر (في أبريل) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين.

"اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية)، إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ".