.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بوتين: السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا

  • الخط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
روسيا و أوكرانيا

بوتين: السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا

أكد أنه لا بدائل موثوقة لمصادر الطاقة الروسية

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن السعي خلف بدائل عن مصادر الطاقة الروسية سيكون مكلفا، وإنه لا بدائل موثوقة لمصادر الطاقة الروسية.

وأضاف بوتين خلال اجتماع بشأن النفط والغاز، إن الدول غير الصديقة تؤخر مدفوعات الغاز الروسي بالروبل.

"علينا التوجه إلى أسواق الدول النامية لتصدير النفط والغاز، والانطلاق من مصالحنا الوطنية وتعزيز السوق الداخلية للطاقة".

تأتي تصريحات بوتين بعد يوم من إعلان وكالة الطاقة الدولية أن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو/أيار فصاعدا.

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط "نفترض أن الخسائر (في أبريل) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع (إنتاج) المصافي الروسية وعزوف المشترين.

"اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية)، إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة عودة ارتفاع معدل الإصابات اليومي بكورونا في الولايات المتحدة
اكتشف المزيد