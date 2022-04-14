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في صفقة نادرة.. جلينكور تبيع خام مربان الإماراتي لـ"ماراثون" الأميركية 

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نفط أبوظبي مناسبة
"مربان" هو خام رئيسي يتم إنتاجه في أبوظبي
نفط وغاز

في صفقة نادرة.. جلينكور تبيع خام مربان الإماراتي لـ"ماراثون" الأميركية

باعت مليون برميل الخام تحميل يونيو

سنغافورة - رويترز

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قال متعاملون اليوم الخميس، إن "جلينكور" لتجارة السلع الأولية، باعت مليون برميل من خام مربان تحميل يونيو لشركة ماراثون بتروليوم كورب الأميركية للتكرير في صفقة نادرة.

و"مربان" هو خام رئيسي يتم إنتاجه في أبوظبي ويستهلك عادة في آسيا.

ويشكل خام مربان عنصراً أساسياً في مبيعات "أدنوك للتوزيع" من الوقود وزيوت التشحيم عالية الجودة، عبر شبكة محطاتها البالغة 445 محطة خدمة، فيما يعد "مربان" الوقود الرئيسي لجميع رحلات الطيران اليومية من وإلى الإمارات.

ومنذ اكتشاف خام مربان للمرة الأولى في إمارة أبوظبي عام 1958، وهو يساهم في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات وتعزيز مسيرة الازدهار وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

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