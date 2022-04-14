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قرار قد يجر تداعيات.. حكومة تونس تعتزم رفع أسعار الوقود كل شهر

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تونس وقود طاقة
رفعت تونس سعر الوقود 5% أمس، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام
اقتصاد تونس

قرار قد يجر تداعيات.. حكومة تونس تعتزم رفع أسعار الوقود كل شهر

قانون المالية أقر زيادة لا تقل عن 3% شهريا هذا العام

تونس - رويترز

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قال مسؤول في وزارة الطاقة التونسية، اليوم الخميس، إن تونس سترفع أسعار الوقود محليا كل شهر هذا العام بنسبة لا تقل عن 3%، وهو ما يعني ارتفاعاً بـ 30% على الأقل بحلول نهاية 2022.

رفعت تونس سعر الوقود 5% أمس الأربعاء، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، وذلك بهدف الحد من عجز ميزانيتها. وخفض دعم المحروقات هو إصلاح رئيسي يطالب به المقرضون.

قال عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بوزارة الطاقة، إن قانون المالية أقر زيادة 3% شهريا هذا العام.

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وقالت وزارة الطاقة التونسية اليوم، إن عجز ميزان الطاقة التجاري في البلاد قفز في أول شهرين من العام 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغ 357.71 مليون دولار.

وتسعى تونس، التي تواجه أسوأ أزمة مالية في تاريخها، للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول حزمة انعاش مالي، مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية من بينها خفض دعم المحروقات والمواد الغذائية وتجميد الأجور.

ويرفض اتحاد الشغل هذه المقترحات وهدد بإضراب عام.

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