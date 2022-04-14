"إيني" الإيطالية ترفع إنتاج النفط والغاز في مصر بعد اكتشافات جديدة

أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية "إيني"، في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، عن اكتشافات نفط وغاز جديدة بمناطق امتياز مليحة في مصر ستضيف نحو 8500 برميل يوميا من المكافئ النفطي إلى الإنتاج، وفق ما نقلته "رويترز".

ووقعت الشركة أمس الأربعاء، اتفاقا لزيادة إنتاج الغاز في مصر وزيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا مع سعي القارة إلى خفض اعتمادها على الغاز الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا.

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وقالت الحكومة المصرية الأربعاء، إن شركة إيني الإيطالية وقعت اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لتوفير شحنات من الغاز الطبيعي المسال المصري لإيطاليا وأوروبا.

وأضاف بيان لمجلس الوزراء أن "الاتفاق يهدف إلى استغلال الإمكانات الكبيرة المتاحة في مجال البحث والاستكشاف بمصر خاصة بمناطق دلتا النيل، وشرق المتوسط، والصحراء الغربية".