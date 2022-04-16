نفط وغاز
دولة عربية تحافظ على مكانتها كأكبر مصدر للنفط إلى الهند وسط منافسة روسية
روسيا تقدم خصومات سعرية كبيرة جدا لبيع النفط
قال مدير شركة تسويق النفط العراقية "سومو" علاء الياسري، إن العراق ما زال محافظا على المراتب الأولى في السوق الهندي على الرغم من ارتفاع واردات الهند من النفط الروسي.
وأضاف الياسري: "دول عدة ومنها الهند وجدت أن النفوط الخام الروسية التي أصبحت تباع بخصومات سعرية كبيرة جدا بديلا عن النفوط الخام"، وفق ما نقلته رويترز.
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وأكد الياسري أن العراق لا يزال يحتفظ بحصته العالية من السوق في الهند بفضل العقود التي أبرمها مع مصافي النفط الهندية الحكومية والخاصة.
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