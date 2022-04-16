نوفاك: عدد من المشترين وافق على شراء الغاز الروسي بالروبل
مشترو الغاز الروسي من البلدان "غير الصديقة" مطالبة بالسداد بالروبل
قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافقوا على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي.
وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة، الجمعة: "نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)". ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل، وفق رويترز.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان "غير الصديقة" عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو.
وحذر بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالعملة الروسية إذ يريد الرد على العقوبات المفروضة بسبب ما تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.
وفي مارس/آذار اقترح على مشتري منتجات الطاقة الروسية فتح حسابات في بنك غازبروم حيث سيجري تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى الروبل.
وقال وزير الاقتصاد الأرميني فاجان كروبيان في مقابلة مع مجموعة آر.بي.سي الإعلامية الروسية اليوم إن بلاده سددت عدة مدفوعات لشراء غاز طبيعي روسي بالروبل.
وذكر وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو يوم الاثنين أن المجر تعتزم دفع مقابل الغاز الروسي باليورو عبر بنك غازبروم.
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