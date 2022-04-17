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مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الفيل بسبب توقف الإنتاج

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حقل الفيل
حقل الفيل
اقتصاد ليبيا

مؤسسة النفط الليبية تعلن حالة القوة القاهرة في حقل الفيل بسبب توقف الإنتاج

دبي - العربية.نت

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أعلنت مؤسسة النفط الليبية حالة القوة القاهرة في حقل الفيل بسبب توقف الإنتاج.

ولم يتم الكشف عن أي بيانات حول أسباب توقف عملية الإنتاج.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا قد أعلنت يناير الماضي أن إجمالي الإنتاج النفطي ارتفع إلى 1.2 مليون برميل يوميا من 1.045 مليون برميل يوميا يوم الجمعة، وفق رويترز.

وفي 11 يناير 2022، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة القوّة القاهرة عن صادرات الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء.

جاء ذلك بعدما أعيد فتح 4 حقول نفطية جنوب غرب ليبيا عقب إغلاق بـ"القوة" استمر 3 أسابيع من طرف حراس المنشآت النفطية.

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