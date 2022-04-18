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العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاقية "أوبك+"

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اقتصاد العراق

العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاقية "أوبك+"

التزامه وصل إلى 120% من التخفيضات المتعهد بها خلال الأشهر الأخيرة

دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة النفط العراقية حرصها على الالتزام الكامل باتفاقية "أوبك+" بتحديد الإنتاج والتي حافظت على استقرار سوق النفط وتوازنها.

وأضافت الوزارة في بيان لـ"العربية"، أن العراق ملتزم بشكل كامل بدعم اتفاقية "أوبك+"، كاشفة أن التزام العراق وصل إلى 120% من التخفيضات المتعهد بها خلال الأشهر الأخيرة.

وتطرق البيان إلى سعي العراق لتطوير إمكانياته الإنتاجية لتوسيع طاقاته الاحتياطية، حتى يتمكن من توفير الكميات والإمدادات اللازمة للسوق في حال قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج وفقا لمعطيات السوق مستقبلا.

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