اقتصاد العراق
العراق يؤكد التزامه الكامل باتفاقية "أوبك+"
التزامه وصل إلى 120% من التخفيضات المتعهد بها خلال الأشهر الأخيرة
أكدت وزارة النفط العراقية حرصها على الالتزام الكامل باتفاقية "أوبك+" بتحديد الإنتاج والتي حافظت على استقرار سوق النفط وتوازنها.
وأضافت الوزارة في بيان لـ"العربية"، أن العراق ملتزم بشكل كامل بدعم اتفاقية "أوبك+"، كاشفة أن التزام العراق وصل إلى 120% من التخفيضات المتعهد بها خلال الأشهر الأخيرة.
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وتطرق البيان إلى سعي العراق لتطوير إمكانياته الإنتاجية لتوسيع طاقاته الاحتياطية، حتى يتمكن من توفير الكميات والإمدادات اللازمة للسوق في حال قررت مجموعة "أوبك+" زيادة الإنتاج وفقا لمعطيات السوق مستقبلا.
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