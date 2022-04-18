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الكرملين يتوقع بدء تسديد ثمن الغاز بالروبل في شهر مايو المقبل

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غاز - روسيا
خط غاز في روسيا
اقتصاد روسيا

الكرملين يتوقع بدء تسديد ثمن الغاز بالروبل في شهر مايو المقبل

الوقت المتاح كاف لبدء تسديد ثمن الغاز بالروبل

دبي - العربية.نت

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قالت روسيا، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع بدء تسديد ثمن الغاز بالروبل في شهر مايو المقبل.

وذكر الكرملين، أن الوقت المتاح كاف لبدء تسديد ثمن الغاز بالروبل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أول أمس، إن عددا من مشتري الغاز الروسي وافقوا على تغيير عملة السداد لتكون الروبل الروسي.

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وأضاف في تصريحات نشرتها مجلة خاصة بالوزارة: "نتوقع اتخاذ مستوردين آخرين قرار (التحول إلى استخدام الروبل)". ولم يفصح عن هوية العملاء الذين تحولوا بالفعل لاستخدام الروبل، وفق رويترز.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في الشهر الماضي إن مشتري الغاز الروسي من البلدان "غير الصديقة" عليهم السداد بالروبل، في خطوة رفضها الاتحاد الأوروبي بموجب نظام العقوبات التي يفرضها التكتل على موسكو.

وحذر بوتين أوروبا من أنها تخاطر بقطع إمدادات الغاز إذا لم تدفع بالعملة الروسية إذ يريد الرد على العقوبات المفروضة بسبب ما تصفها روسيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا.

وفي مارس/آذار اقترح على مشتري منتجات الطاقة الروسية فتح حسابات في بنك غازبروم حيث سيجري تحويل المدفوعات باليورو أو الدولار إلى الروبل.

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