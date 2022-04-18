صادرات النفط السعودية ترتفع في فبراير إلى 7.3 مليون برميل يومياً

أظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين، بلوغ الإنتاج النفطي السعودي 10.23 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي.

وزادت صادرات الخام في فبراير/شباط 4.4%، من نحو سبعة ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني.

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وارتفع انتاج السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، من النفط الخام في فبراير/شباط إلى 10.225 مليون برميل يوميا هو أعلى مستوى منذ عامين من 10.145 مليون برميل يوميا في الشهر السابق.

وانخفضت كميات الخام المكررة في المصافي المحلية السعودية 0.271 مليون برميل يوميا إلى 2.506 مليون برميل يوميا في فبراير/شباط في حين هبط الحرق المباشر للخام 111 ألف برميل يوميا إلى 291 ألف برميل يوميا.

وتقدم السعودية وغيرها من الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بيانات التصدير الشهرية لمبادرة البيانات المشتركة (جودي) التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.

وكانت بيانات حكومية أظهرت أن قيمة الصادرات السلعية السعودية في شهر يناير 2022، ارتفعت بنسبة 49.6% مقارنة بشهر يناير 2021.

وبلغت قيمة الصادرات 107.6 مليار ريال مرتفعة عن 71.9 مليار ريال في شهر يناير 2021، وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات البترولية بمقدار 30.5 مليار ريال، وبنسبة 57.5%، وفقا للهيئة العامة السعودية للإحصاء.

وارتفعت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 73.7% في يناير 2021، إلى 77.6% في الشهر نفسه من العام 2022.