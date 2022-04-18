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عقود الغاز الطبيعي الأميركية تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

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نفط أميركا مناسبة
عقود الغاز الطبيعي الأميركية تسجل أعلى مستوى في 13 عاما
نفط وغاز

عقود الغاز الطبيعي الأميركية تسجل أعلى مستوى في 13 عاما

بفعل توقعات بموجة باردة

دبي - العربية.نت

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قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي بما يزيد على 6%، أثناء التعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر برودة قد تعزز الطلب للتدفئة.

وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 6.6 %، إلى 7.78 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2008.

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