نفط وغاز
عقود الغاز الطبيعي الأميركية تسجل أعلى مستوى في 13 عاما
بفعل توقعات بموجة باردة
قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي بما يزيد على 6%، أثناء التعاملات اليوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوى لها في أكثر من 13 عاما بفعل توقعات بأحوال جوية أكثر برودة قد تعزز الطلب للتدفئة.
وصعدت عقود الغاز لأقرب استحقاق 6.6 %، إلى 7.78 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2008.
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