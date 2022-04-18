ليبيا تعلن حالة "القوة القاهرة" في ميناء الزويتينة النفطي
بعد دخول مجموعة من الأفراد إلى الميناء وعرقلتهم للصادرات
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، حالة القوة القاهرة في ميناء الزويتينة النفطي، اليوم الاثنين، وحذرت من أن "موجة مؤلمة من الإغلاقات" بدأت تضرب منشآتها.
وقالت المؤسسة الحكومية في بيان: "جاءت هذه التوقفات بسبب دخول مجموعة من الأفراد إلى ميناء الزويتينة ومنعهم المستخدمين (العاملين) من الاستمرار في مباشرة الصادرات، الأمر الذي جعل من تنفيذ المؤسسة لالتزاماتها التعاقدية أمرا مستحيلا"، وفق ما نقلته "رويترز".
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أمس الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الفيل النفطي، بسبب توقف الإنتاج.
وذكرت في بيان أن مجموعة من الأشخاص لم تحدد هويتهم، دخلوا المنشآت في اليوم السابق ومنعوا الموظفين من العمل.
وقالت إن الإنتاج النفطي تراجع 70 ألف برميل مع توقف الإنتاج في حقل الفيل.
كما قال مهندسان في ميناء الزويتينة النفطي لوكالة "رويترز"، إن الصادرات من الميناء توقفت بعد دخول محتجين صباح الأحد.
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