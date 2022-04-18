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ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات

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أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط (تعبيرية)
أسعار النفط

ارتفاع أسعار النفط مع تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات

"برنت" فوق 113 دولارا للبرميل

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، بسبب تزايد المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا، مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا.

وزادت التعاقدات الآجلة لخام برنت، دولارين إلى 113.70 دولار للبرميل، فيما ارتفعت التعاقدات الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار إلى 108 دولارات للبرميل.

وتراجعت أسعار النفط الخميس الماضي، في تعاملات محدودة قبيل عطلة رسمية، إذ يدرس المتعاملون أثر ارتفاع أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأميركية في مواجهة نقص المعروض العالمي.

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وهبط خام برنت في التعاملات الآجلة 1.14 دولار أي 1.1% إلى 107.64 دولار للبرميل في حين نزل سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.32 دولار أي 1.3% إلى 102.93 دولار للبرميل.

وتجاهل الخامان القياسيان ارتفاع المخزونات الأميركية أمس الأربعاء ليغلقا على ارتفاع بنحو 4 دولارات.

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