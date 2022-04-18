نفط وغاز
مصادر: قطر تبيع خام الشاهين للتحميل في يونيو بأدنى علاوة منذ 3 أشهر
متوسط علاوة المناقصة بلغ 2.97 دولار للبرميل
قالت مصادر تجارية إن العلاوات الفورية لتحميل خام الشاهين في يونيو تراجعت أكثر من 70% إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر مع سحب الدول المتقدمة كميات ضخمة من النفط من احتياطيات الطوارئ مما يزيد من الإمدادات الفورية.
وأضافت أن "قطر للطاقة" باعت إحدى شحنتين من خلال مناقصة لشركة إكسون موبيل بسعر أعلى من أسعار خام دبي بما يتراوح بين 2.60 و 2.70 دولار للبرميل، بينما أخذت شركة توتسا الشحنة الأخرى بعلاوة قدرها 3.30 دولار للبرميل.
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وبلغ متوسط علاوة المناقصة 2.97 دولار للبرميل.
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