التقلب سيد الموقف في أسواق النفط وسط تأثير الصين واضطرابات ليبيا

شهدت أسعار النفط تقلبات اليوم الثلاثاء، حيث تعهدت الصين بإصلاح الضرر الاقتصادي الناجم عن سلسلة من الإغلاق، فيما تعطلت إمدادات الخام من ليبيا.

تم تداول خام برنت القياسي العالمي دون 113 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 107 دولارات.

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وانخفض إنتاج النفط الليبي بأكثر من نصف مليون برميل يوميًا، وسط مخاطر من حدوث المزيد من الخسائر مع موجة من الاحتجاجات التي اجتاحت البلد العضو في منظمة أوبك. وقد تم إغلاق حقل الشرارة الأكبر في البلاد، والذي يمكنه ضخ 300 ألف برميل يوميًا، مع انتشار الاحتجاجات.

تقدم النفط بأكثر من 40٪ هذا العام، حيث أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب السوق التي كانت تشهد شحا حتى قبل ذلك. وتعمل الأزمة على تغيير مسار تدفقات النفط الخام العالمية، حيث تتحرك الولايات المتحدة وبريطانيا لحظر استيراد البراميل الروسية، بينما يأخذ بعض المشترين الآسيويين شحنات إضافية. وفي نفس الوقت الذي تستمر فيه الحرب، هناك ضغط متزايد على الاتحاد الأوروبي لكبح وارداته أيضًا.

قالت فاندانا هاري، مؤسسة فاندا إنسايتس: "إن تأثير عمليات الإغلاق في الصين والانقطاعات في ليبيا على الطلب هو على رادار سوق النفط، لكن احتمال قيام الاتحاد الأوروبي بالتخلص التدريجي من واردات النفط الروسية هو المحرك الرئيسي للمشاعر"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

ومع اندلاع موجة كوفيد-19 في أكبر اقتصاد في آسيا، أمرت بكين بإغلاق صارم في المراكز الحضرية بما في ذلك شنغهاي، العاصمة التجارية للبلاد. وقد أثر ذلك على استهلاك الطاقة مع تراجع التنقل وتباطؤ الإنتاج الصناعي.

ودفعت قفزة أسعار النفط هذا العام الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إصدار أوامر بالإفراج عن ملايين البراميل من مخزونات الطوارئ. وبعد هذه الخطوة، غادرت شحنة من النفط الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ميناء تكساس متجهة إلى أوروبا، حيث تجنبت بعض المصافي المحلية الإمدادات الروسية.

وترفع المكاسب الأخيرة في النفط الخام وكذلك السلع الأخرى من التضخم، مما دفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية. وأمس الاثنين، قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد، إن البنك المركزي الأميركي لا ينبغي أن يستبعد زيادات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.