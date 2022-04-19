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"القوة القاهرة" تغلق صنابير النفط الليبي.. البلاد عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها

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ميناء البريقة الليبي (فرانس برس)
ميناء البريقة الليبي (فرانس برس)
نفط وغاز

"القوة القاهرة" تغلق صنابير النفط الليبي.. البلاد عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها

أغلقت أمس أكبر حقل نفطي في البلاد بسبب احتجاجات

دبي - العربية.نت

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أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الثلاثاء، حالة "القوة القاهرة" في ميناء البريقة النفطي، قائلة إنها ليست قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه سوق النفط، وفق ما نقلته "رويترز".

وقالت المؤسسة في بيان: "في وقت تشهد أسعار النفط انتعاشا كبيرا نظرا لزيادة الطلب العالمي عليه، يتعرض الخام الليبي لموجة إقفالات غير شرعية".

يأتي ذلك عقب إغلاق حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في البلاد، أمس الاثنين، ووسط تحذيرات من مزيد من الانقطاعات في وقت اجتاحت موجة من المظاهرات ضد رئيس الوزراء صناعة الطاقة الليبية.

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وأوقفت مؤسسة النفط الليبية الشحنات من ميناء الزويتينة الشرقي أمس الاثنين، وقالت إنها "بداية موجة مؤلمة من الإغلاق".

كما أعلنت القوة القاهرة - وهي بند في العقود يسمح بوقف الصادرات - في مليتة، وهو ميناء غربي يغذيه حقلا الشرارة والفيل الذي تم إغلاقه أيضا.

وقدّرت وكالة بلومبرغ، إمكانية انخفاض الإنتاج الليبي من النفط بأكثر من النصف، إذ تنتج الدولة عضو أوبك نحو 1.2 مليون برميل يومياً.

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