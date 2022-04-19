.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

عقوبات روسيا توسع فجوة إمدادات النفط من "أوبك+" في مارس

  • الخط
A 3D printed oil pump jack is seen in front of displayed Opec logo in this illustration picture, April 14, 2020. (Reuters)
شعار أوبك
أوبك بلس

عقوبات روسيا توسع فجوة إمدادات النفط من "أوبك+" في مارس

الإنتاج كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يومياً من الهدف

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهر تقرير من مجموعة "أوبك+" اطلعت عليه وكالة "رويترز"، أن إنتاج تحالف منتجي النفط كان أقل بواقع 1.45 مليون برميل يوميا من أهداف الإنتاج الخاصة بشهر مارس، مع بدء تراجع إنتاج روسيا جراء العقوبات التي فرضها الغرب.

كما أظهر التقرير أن إنتاج روسيا كان أقل بنحو 300 ألف برميل يوميا من حصتها في مارس، إذ أنتجت 10.08 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى مصادر ثانوية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن التأثير الكامل للعقوبات وابتعاد المشترين عن النفط الروسي سيبدأ اعتبارا من مايو فصاعدا.

التقلب سيد الموقف في أسواق النفط وسط تأثير الصين واضطرابات ليبيا طاقة أسعار النفط التقلب سيد الموقف في أسواق النفط وسط تأثير الصين واضطرابات ليبيا

وذكرت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، في تقريرها الشهري عن النفط: "نفترض أن الخسائر (في أبريل) ستزيد في المتوسط إلى 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر مع تراجع إنتاج المصافي الروسية وعزوف المشترين".

وتابعت: "اعتبارا من شهر مايو فصاعدا، يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا (من إمدادات النفط الروسية) إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف أصبحت شنغهاي بؤرة جديدة لتفشي كورونا في الصين؟ كيف أصبحت شنغهاي بؤرة جديدة لتفشي كورونا في الصين؟
اكتشف المزيد