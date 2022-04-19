غازبروم الروسية لم تحجز سعة لنقل الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا لشهر مايو

أظهرت نتائج مزاد اليوم الثلاثاء، أن شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز، لم تحجز سعة نقل الغاز للصادرات عبر خط أنابيب يامال-أوروبا لشهر مايو.

وأظهرت نتائج مزاد آخر أنه تم حجز حوالي 24.6 مليون متر مكعب يوميًا من سعة عبور الغاز الروسي عبر Velke Kapusany على الحدود بين سلوفاكيا وأوكرانيا الشهر المقبل.