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غازبروم الروسية لم تحجز سعة لنقل الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا لشهر مايو

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خط أنابيب يامال الروسي للغاز
خط أنابيب يامال الروسي للغاز
نفط وغاز

غازبروم الروسية لم تحجز سعة لنقل الغاز عبر خط أنابيب يامال-أوروبا لشهر مايو

تم حجز حوالي 24.6 مليون متر مكعب يومياً من سعة عبور الغاز الروسي عبر Velke Kapusany على الحدود بين سلوفاكيا وأوكرانيا

رويترز

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أظهرت نتائج مزاد اليوم الثلاثاء، أن شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز، لم تحجز سعة نقل الغاز للصادرات عبر خط أنابيب يامال-أوروبا لشهر مايو.

وأظهرت نتائج مزاد آخر أنه تم حجز حوالي 24.6 مليون متر مكعب يوميًا من سعة عبور الغاز الروسي عبر Velke Kapusany على الحدود بين سلوفاكيا وأوكرانيا الشهر المقبل.

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