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أكبر شركة تكرير يابانية تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

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مصفاة نفط في اليابان
مصفاة نفط في اليابان
نفط وغاز

أكبر شركة تكرير يابانية تعتزم شراء بدائل للخام الروسي من الشرق الأوسط

أكدت مواصلة الجهود لتنويع مصادرها

رويترز

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قال رئيس شركة إينيوس هولدنجز اليوم الأربعاء، إن أكبر شركة لتكرير النفط في اليابان لا تعتزم شراء الخام الروسي قبل انتهاء جميع المشاكل المتعلقة بالأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنها ستشتري إمدادات بديلة من الشرق الأوسط.

وأضاف رئيس الشركة تسوتومو سوجيموري في تصريحات للصحافيين: "في الوقت الراهن، نعتزم الحصول على بدائل (للخام الروسي) من شركاء تجاريين حاليين مثل السعودية وأبوظبي والكويت، لكننا سنواصل جهودنا لتنويع مصادرنا لخفض الاعتماد على الشرق الأوسط في المستقبل".

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