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هبوط مخزونات النفط الأميركية.. وزيادة في مخزون البنزين

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نفط أميركا
مخزونات الخام الأميركية تراجعت 4.5 مليون برميل
نفط وغاز

هبوط مخزونات النفط الأميركية.. وزيادة في مخزون البنزين

مخزونات البنزين زادت 2.9 مليون برميل

رويترز

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أفادت مصادر في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي أمس، بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، هبطت الأسبوع الماضي، في حين زاد مخزون البنزين.

وبحسب المصادر، تراجعت مخزونات الخام الأميركية 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 15 أبريل.

وزادت مخزونات البنزين 2.9 مليون برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل.

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