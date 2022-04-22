اليابان تعتزم طرح 4.78 مليون برميل من احتياطياتها النفطية للبيع في مزاد

قالت وزارة الصناعة اليابانية اليوم الجمعة، إنها ستقيم مزادا في 10 من مايو لبيع 4.78 مليون برميل من احتياطيات النفط الاستراتيجية، في إطار سحب من الاحتياطيات تنسقه وكالة الطاقة الدولية لتهدئة ارتفاع أسعار الخام.

وذكر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، هذا الشهر، أن اليابان ستسحب 15 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار السحب الثاني المنسق بقيادة وكالة الطاقة الدولية.

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وأعلنت وزارة الصناعة في الأسبوع الماضي، أن 6 ملايين برميل ستأتي من احتياطيات خاصة، في حين سيجري سحب 9 ملايين برميل من احتياطيات حكومية.

ووافقت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من الشهر الجاري على سحب 60 مليون برميل نفط من المخزونات، لتضاف إلى 180 مليون برميل أعلنت واشنطن سحبها في نهاية مارس بهدف خفض أسعار النفط التي ارتفعت بشدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.