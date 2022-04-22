فرنسا: هناك قلق بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الجمعة، إن هناك قلقا بين أعضاء الاتحاد الأوروبي بشأن حظر النفط الروسي.

وكان مجلس التحليل الاقتصادي الفرنسي Conseil d'Analyse Economique،قال مؤخرا، إن فرض رسوم جمركية ضخمة على واردات الطاقة الروسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، قد يكون أكثر فعالية من الحظر التام، على الرغم من أن الحظر الكامل سيكون له تأثير محدود على معظم الدول.