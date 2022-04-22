"تليغراف": "شل" تجري محادثات مع شركات صينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي

ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية، أن شركة الطاقة العملاقة شل، تجري محادثات مع بعض الشركات الصينية لبيع حصتها في مشروع غاز روسي كبير في ظل العقوبات المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الشركة المدرجة في بورصة لندن تجري محادثات مع المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ومؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة البترول والكيماويات الصينية "سينوبك" الحكومية بخصوص شراء حصتها البالغة 27.5% في مشروع "سخالين-2" للغاز الطبيعي المسال.

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وأشارت "تليغراف" إلى أن المناقشات مع الشركات الصينية تشمل بيع حصة "شل" المحتمل إلى شركة أو اثنتين منها أو الثلاث شركات مجتمعة، مضيفة أن "شل" منفتحة بخصوص مشترين محتملين من خارج الصين.

وقال متحدث باسم "سينوبك"، إنه ليس لديه معلومات بشأن المناقشات وامتنع عن ذكر المزيد.

كما امتنعت "شل" عن التعقيب، في حين لم ترد المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري ومؤسسة البترول الوطنية الصينية على طلبات من وكالة "رويترز" للتعقيب.