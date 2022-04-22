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"غازبروم": نواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا ​

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غازبروم
منشأة تابعة لشركة غازبروم الروسية
روسيا و أوكرانيا

"غازبروم": نواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا ​

روسيا تورد 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا

دبي - العربية.نت

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أكدت شركة غازبروم الروسية اليوم الجمعة، أنها تواصل شحن الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

وكانت "غازبروم" أكدت مرارا مواصلة توريد شحنات الغاز عبر أوكرانيا بالقدر نفسه البالغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا.

وتورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.​

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