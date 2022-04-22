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"مورغان ستانلي" يتوقع ارتفاع النفط إلى 130 دولاراً للبرميل

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أسعار النفط

"مورغان ستانلي" يتوقع ارتفاع النفط إلى 130 دولاراً للبرميل

رفع تقديراته للخسائر اليومية لإنتاج النفط الروسي إلى مليوني برميل

دبي - العربية.نت

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توقع بنك مورغان ستانلي، أن يرتفع سعر خام برنت إلى 130 دولارا للبرميل خلال الربعين الثالث والرابع من هذا العام، أي بزيادة 10 دولارات مقارنة مع تقديراته السابقة، وذلك بسبب عجز أكبر من المتوقع في الإمدادات من روسيا وإيران.

كما توقع البنك استمرار العجز في المعروض النفطي ليبلغ حوالي مليون برميل يوميا في العام 2022.

ورفع "مورغان ستانلي" تقديراته للخسائر اليومية في إنتاج النفط الخام والمشتقات النفطية الروسية إلى مليوني برميل، من مليون برميل سابقاً، وذلك بسبب المقاطعة الواسعة لها.

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