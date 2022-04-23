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النفط ينخفض 5% في أسبوع بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي

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حقل نفط في روسيا
حقل نفط في روسيا
أسعار النفط

النفط ينخفض 5% في أسبوع بسبب مخاوف بشأن النمو الاقتصادي

توقعات ضعف النمو ورفع أسعار الفائدة وقيود كورونا في الصين تؤثر سلبا على الطلب

لندن - رويترز

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سجلت أسعار النفط خسارة أسبوعية بنحو 5%، متأثرة بتوقعات ضعف النمو الاقتصادي العالمي ورفع أسعار الفائدة وقيود مكافحة "كوفيد-19" في الصين التي أثرت سلبا على الطلب، رغم أن الاتحاد الأوروبي يدرس حظر واردات النفط الروسية.

وانخفض خام برنت 1.68 دولار أو 1.6% عند التسوية إلى 106.65 دولارا للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.72 دولار أو 1.7% إلى 102.07 دولار للبرميل عند التسوية.

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وخفض صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بينما قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول أمس الخميس إن زيادة بنصف نقطة في سعر الفائدة ستكون خيارا مطروحا في الاجتماع المقبل للبنك في مايو/أيار.

وقال المحلل لدى أواندا جيفري هالي: "في هذه المرحلة، يبدو أن المخاوف المتعلقة بالنمو في الصين والتشديد النقدي من المركزي بما يحد من النمو الأميركي، توازن أثر المخاوف من أن أوروبا ستوسع قريبا نطاق العقوبات على واردات الطاقة الروسية".

واستمرت التوقعات بشأن الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في الضغط على السوق. وأعلنت شنغهاي إجراءات جديدة لمكافحة "كوفيد-19" تشمل فحصا يوميا اعتبارا من اليوم الجمعة لكبح التفشي الأحدث للمرض في البلاد.

ووصل سعر برنت إلى 139 دولارا للبرميل الشهر الماضي في أعلى مستوى منذ 2008، لكن الخامين القياسيين سجلا خسائر أسبوعية بنحو 5% لكل منهما.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير اليوم الجمعة إن عدد حفارات النفط، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل، زاد واحدا إلى 549 على مدار الأسبوع المنتهي في 22 من أبريل/نيسان، مسجلا أعلى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2020.

والدعم الحالي للأسعار يأتي من شح في الإمدادات بعد تعطل الإنتاج في ليبيا وتراجعه 550 ألف برميل يوميا كما يمكن أن تقل الإمدادات أكثر إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي.

وقالت هولندا، أمس الجمعة، إنها تعتزم وقف استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول نهاية العام.

ورفع مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الثالث بمقدار 10دولارات للبرميل إلى 130 دولارًا، فيما أرجعه إلى "عجز
أكبر" هذا العام بسبب انخفاض المعروض من روسيا وإيران، والذي من المرجح أن يفوق أثر تراجع الطلب على المدى القصير.

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