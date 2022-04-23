روسيا تلزم مصنعي الوقود ببيع المزيد من إنتاجهم في سوق الأسهم

أصدرت رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرسوماً يلزم مصنعي الوقود ببيع المزيد من إنتاجهم في سوق الأسهم.

وذكر مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، بأنه يتعين على منتجي النفط بيع المزيد من الوقود في مزادات البورصة بهدف الحفاظ على وضع مستقر في سوق البنزين والديزل المحلي في سياق زيادة الطلب الموسمي.

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وأفاد المجلس بأن "المرسوم الحكومي الجديد سيزيد الحجم المضمون لإمدادات الوقود في مزادات البورصة ويزيد حصة المعاملات التي تتم بشروط تنافسية"، حسبما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ويسمح بيع جزء من الوقود الذي تنتجه شركات النفط الروسية في البورصة لمحطات الغاز المستقلة بشرائه بأسعار السوق، مما يقلل من مخاطر التسعير الاحتكاري، حيث إن العديد من اللاعبين المهيمنين في سوق الوقود لديهم شبكة خاصة بهم من محطات الوقود.

ومن المقرر دخول المرسوم حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ نشره رسميا.