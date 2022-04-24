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رغم الحرب.. ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

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غازبروم
منشأة تابعة لشركة غازبروم
روسيا و أوكرانيا

رغم الحرب.. ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

بلغت الطلبات 51.7 مليون متر مكعب

دبي - العربية.نت

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قالت شركة غازبروم الروسية المنتجة للغاز، إنها تزود أوروبا بالغاز الطبيعي عبر أوكرانيا اليوم الأحد، تماشيا مع طلبات المستهلكين الأوروبيين.

وبلغت الطلبات 51.7 مليون متر مكعب في 24 أبريل، ارتفاعا من 48.6 مليون متر مكعب في 23 أبريل، وفق ما نقلته "رويترز".

تورد روسيا نحو 40% من الغاز الذي تستهلكه أوروبا. وكانت "غازبروم" أكدت مرارا مواصلة توريد شحنات الغاز عبر أوكرانيا بالقدر نفسه البالغ 109.5 مليون متر مكعب يوميا.

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لكن أظهرت نتائج مزاد، أن شركة غازبروم الروسية العملاقة، لم تحجز سعة نقل الغاز للصادرات عبر خط أنابيب يامال-أوروبا لشهر مايو.

وأظهرت نتائج مزاد آخر أنه تم حجز حوالي 24.6 مليون متر مكعب يوميًا من سعة عبور الغاز الروسي عبر Velke Kapusany على الحدود بين سلوفاكيا وأوكرانيا الشهر المقبل، بحسب "رويترز".

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسي بأكثر من النصف في غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال.​

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