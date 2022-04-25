القدرة الإنتاجية لـ" ديوا" من الكهرباء تنمو بما يزيد عن 300 ضعف

ارتفعت القدرة الإنتاجية لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" من الكهرباء من 43 ميغاوات عام 1970 إلى 13,417 ميغاوات عام 2021 أي بزيادة تفوق الـ 300 ضعف، كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة من 0 غالون، لم يكن هناك محطات تحلية وجرى حينها تزويد إمارة دبي بالمياه بالاعتماد على آبار المياه الجوفية فقط، إلى 490 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة حرصت على مراعاة البيئة في جميع مراحل عملها وعملت خلال هذه السنوات على رفع نسبة اعتمادها على الطاقة النظيفة والمتجددة وحافظت على المياه الجوفية لضمان استدامة الموارد وتعزيز الأمن المائي في الدولة وإمارة دبي.

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وتابع: "تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة إلى 13,417 ميغاوات من الكهرباء، منها 1527 ميغاوات من الطاقة المتجددة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد بنظام المنتج المستقل على مستوى العالم وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويعتبر مجمع حصيان لإنتاج الطاقة بالغاز الطبيعي ومجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه من الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات جودة عالية.

فيما تبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه في الهيئة 490 مليون جالون من المياه يومياً- منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي. ونهدف للوصول إلى إنتاج 100% من المياه المحلاة باستخدام مزيج من الطاقة النظيفة يجمع بين مصادر الطاقة المتجددة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.

وتتفوق نتائج الهيئة على نخبة الشركات الأوروبية والأميركية في العديد من المؤشرات ففي عام 2021 بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ونسبة الفاقد في شبكات المياه 5.3% مقارنة مع 15% في أميركا الشمالية.

ونجحت الهيئة في رفع كفاءة استخدام الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90 % والتي تعد من أفضل النسب عالمياً.

وسجلت الهيئة أقل متوسط انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمعدل 1.43 دقيقة لكل مشترك سنوياً في عام 2021 مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن الهيئة تقدم خدماتها لسكان دبي البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة إضافة إلى الملايين من زوار دبي سنوياً. وبلغ عدد حسابات الكهرباء لدى الهيئة 1,061,476 حساباً بنهاية عام 2021 مقارنة بـ 752,505 حسابات بنهاية عام 2016 بزيادة قدرها 41%.