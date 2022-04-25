.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

في خطوة نادرة.. "توتال" تشحن خام أبوظبي إلى أوروبا

  • الخط
توتال - نفط
شركة توتال الفرنسية
طاقة

في خطوة نادرة.. "توتال" تشحن خام أبوظبي إلى أوروبا

مصادر: الشركة الفرنسية استأجرت ناقلة لتحميل الخام في أوائل مايو

سنغافورة - رويتر

نشر في: آخر تحديث:

ذكرت مصادر تجارية اليوم الاثنين، أن وحدة شحن تابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية، استأجرت بصفة مؤقتة ناقلة لتحميل خام أبوظبي في أوائل مايو إلى أوروبا، في خطوة نادرة.

وأضافت المصادر أن عملية المراجحة لخام الشرق الأوسط إلى أوروبا، بدأت بعد أن تجنب المشترون الأوروبيون النفط الروسي في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا.

وكانت "توتال" قالت الشهر الماضي، إنها لن تجدّد عقود توريد الغاز والنفط الخام الروسية لمصفاة التكرير ليونا Leuna الألمانية، وإنها تنوي استبدالها بواردات من السعودية وبولندا.

وتعمل مصفاة ليونا بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف برميل يومياً حيث يتم تغذيتها بالنفط الروسي عبر خط أنابيب Druzhba.

وأوضحت شركة توتال أن إنهاء إمداداتها التعاقدية طويلة الأجل، يعني أنه سيتم استيراد آخر منتجاتها النفطية من روسيا مع نهاية هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
شركة يابانية تعلن نجاح علاجها التجريبي في القضاء على كورونا.. هل تنجح؟ شركة يابانية تعلن نجاح علاجها التجريبي في القضاء على كورونا.. هل تنجح؟
اكتشف المزيد