وزيرة الطاقة الأميركية: 1.5 مليون برميل نفط روسي خرجت من السوق
هذه الكميات لم تعد تصل إلى السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا
قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، اليوم الاثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز يرتفع وسيواصل الارتفاع للتعويض عن كميات من الخام تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا لم تعد تصل إلى السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق رويترز.
وأظهرت أحدث بيانات لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي هبط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا.
وأشارت البيانات إلى أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي لأعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2020، إلى 4.3 مليون برميل يوميا.
ومن ناحية أخرى، قالت الإدارة إن إنتاج النفط الأميركي قفز إلى 11.9 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2020.
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