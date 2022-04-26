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اكتمال تشييد أول محطة في الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة

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محطة تحويل النفايات إلى طاقة بالإمارات
محطة تحويل النفايات إلى طاقة بالإمارات
طاقة

اكتمال تشييد أول محطة في الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة

تنتج 30 ميغاواط من الطاقة

دبي - العربية.نت

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انتهت أعمال تشييد أول محطة في الدولة لتحويل النفايات إلى طاقة على أن تدخل مرحلة الاختبار والتشغيل قريباً وتكون إضافة محورية لقطاع الطاقة النظيفة بالدولة، حيث تعتبر المحطة من أوائل أعمال "شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة " المشروع المشترك بين "بيئة للطاقة" إحدى شركات مجموعة بيئة وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".

وتعتزم شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة ومجموعة بيئة و"مصدر" افتتاح محطة تحويل النفايات إلى طاقة بشكل رسمي ضمن حفل يقام قريبا، كما بدأت مجموعة بيئة و"مصدر" في استكشاف الفرص المتاحة لإنشاء محطات أخرى من هذا النوع في مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة.

وستساعد المحطة بعد تشغيلها إمارة الشارقة لتكون أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ورفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات من 76 %إلى 100%، كما ستساعد أيضاً في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.

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وعندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبّات ، وذلك لإنتاج 30 ميغاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزلٍ من الكهرباء في إمارة الشارقة.

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