الاتحاد الأوروبي يحدد موعداً لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الروسيين

قال المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني لصحيفة Il Messaggero اليومية، في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقليل اعتماده على النفط والغاز الروسيين بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، وإلى الصفر بحلول نهاية 2027.

وذكر جنتيلوني أن الاتحاد الأوروبي سيخفض تقديراته للنمو خلال العام 2022 من الهدف السابق البالغ 4٪، مع استعداد التكتل الأوروبي لإصدار توقعات الربيع في 16 مايو.

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كان صندوق النقد الدولي قد خفض الأسبوع الماضي توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2022 إلى 2.8٪ من 3.9٪، نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا.

لكن جنتيلوني قال إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان التباطؤ سيؤدي إلى الركود، مشيرًا إلى "بعض العوامل الإيجابية الموروثة من النصف الثاني من العام 2021" مثل مستوى البطالة المنخفض بشكل كبير ودرجة عالية جدًا من تراكم المدخرات.

وأضاف أن "خطر الركود سيعتمد بشكل كبير على مدة الحرب".