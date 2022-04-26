النفط يصعد بعد خسارة 5% في يومين مع تفاقم أزمة كورونا في الصين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض استمر يومين أدى إلى تراجع الخام الأميركي إلى ما دون 100 دولار للبرميل، حيث قام المستثمرون بتقييم تأثير انتشار فيروس كورونا في الصين على توقعات الطلب العالمي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.5% إلى 99 دولاراً للبرميل، بعد انخفاضها بنسبة 5% خلال الجلستين السابقتين، فيما صعد خام برنت القياسي العالمي 0.7% إلى 103 دولارات.

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تعهد البنك المركزي الصيني بزيادة دعمه للاقتصاد، حيث وسعت السلطات في بكين اختبارات الفيروس في معظم أنحاء المدينة، مما أثار مخاوف بشأن إغلاق العاصمة. وأدت عودة تفشي كوفيد-19 إلى تراجع الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

قال المسؤولون الصينيون ليلة الاثنين، إن اختبارات الفيروس ستجرى في 11 مقاطعة أخرى من مناطق بكين الـ 16، لتتجاوز تشاويانغ حيث تم اكتشاف معظم الإصابات منذ يوم الجمعة. وأصبح الإغلاق الذي استمر لأسابيع في شنغهاي أسوأ، حيث انتشر عمال لتركيب سياج فولاذي حول المباني ذات الحالات الإيجابية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

تخلى النفط الآن عن معظم مكاسبه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير، بعد فترة مضطربة من التداول. وقد أدت الحرب إلى حظر الولايات المتحدة وبريطانيا لواردات الخام الروسي، بينما يفكر الاتحاد الأوروبي في اتخاذ تدابير مماثلة مع استمرار الصراع.

وقال متعاملون إن شركة Rosneft أخفقت في ترسية مناقصة لبيع ملايين البراميل من خام الأورال الروسي، حيث واصل المشترون الأوروبيون العزوف بسبب حرب روسيا في أوكرانيا.