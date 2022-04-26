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"موديز" تغيّر نظرتها لقطاع الطاقة العالمي إلى إيجابية

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طاقة

"موديز" تغيّر نظرتها لقطاع الطاقة العالمي إلى إيجابية

أكدت أن ارتفاع أسعار الطاقة سينعكس إيجاباً على أرباح شركات "القطاع"

دبي - العربية.نت

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رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقطاع الطاقة العالمي من مستقرة إلى إيجابية.

وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار الطاقة سينعكس إيجابا على أرباح الشركات التي تنشط في هذا القطاع سواء في التنقيب أو التكرير وصولا إلى الإنتاج.

وتوقعت الوكالة أن تحقق شركات الاستكشاف والإنتاج وفرة نقدية وأرباحا عالية في العام الحالي في وقت تستمر هذه الشركات بضبط إنفاقها الرأسمالي.

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