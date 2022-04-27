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أسعار النفط تستقر وسط مخاوف الإمدادات الروسية والطلب في آسيا

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أنابيب نفط
أنابيب نفط
أسعار النفط

أسعار النفط تستقر وسط مخاوف الإمدادات الروسية والطلب في آسيا

حد أيضاً من ارتفاع الأسعار صعود الدولار لأعلى مستوى في عامين

رويترز

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استقرت أسعار النفط بشكل عام، اليوم الأربعاء، بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا، بينما تسببت المخاوف من تأثير إغلاقات كوفيد-19 في آسيا على النمو الاقتصادي والطلب على النفط، في الحد من ارتفاع الأسعار.

وبعد أن تراجعت في وقت سابق، سجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بمقدار 53 سنتا أو 0.5% إلى 105.52 دولار للبرميل، بحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60 سنتا أو 0.6% لتصل إلى 102.30 دولار للبرميل.

قالت "غازبروم" الروسية، اليوم الأربعاء، إنها أوقفت إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا في تصعيد كبير للخلاف الروسي الغربي بسبب أوكرانيا.

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ومن المقرر صدور بيانات من الحكومة الأميركية بشأن مخزونات النفط اليوم الأربعاء. وأظهرت بيانات من القطاع أمس الثلاثاء، أن مخزونات الخام ونواتج التقطير ارتفعت الأسبوع الماضي بينما تراجعت مخزونات البنزين.

وحد أيضا من ارتفاع أسعار النفط صعود الدولار لأعلى مستوى في عامين اليوم، مما جعل شراء النفط عملية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

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