ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 692 ألف برميل في أسبوع بأقل من التوقعات
إلى مستوى 414.4 مليون برميل
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزونات الوقود.
وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 692 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل/نيسان إلى 414.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل.
وتراجعت مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ يناير 2002.
وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.3 مليون برميل.
أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 808 آلاف برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل إلى 107.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 292 ألف برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 646 ألف برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا.
-
المركزي اللبناني يمدد بيع الدولار للبنوك دون سقف حتى نهاية مايويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة اقتصاد
-
دولة خليجية تمنح سبيس إكس رخصة لتقديم خدمات ستارلينك للإنترنتتخطط سبيس إكس التابعة لـ "ماسك" لنقل الآلاف من أقمار ستارلينك إلى الفضاء اقتصاد
-
زيادة حادة في العجز التجاري الأميركي خلال مارسعجز تجارة السلع قفز 17.8% في الشهر الماضي اقتصاد