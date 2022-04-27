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ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 692 ألف برميل في أسبوع بأقل من التوقعات

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مخزونات نفط أميركية
مخزونات نفط أميركية
نفط وغاز

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 692 ألف برميل في أسبوع بأقل من التوقعات

إلى مستوى 414.4 مليون برميل

واشنطن - رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي في حين تراجع مخزونات الوقود.

وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام ارتفعت 692 ألف برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل/نيسان إلى 414.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها مليونا برميل.

وتراجعت مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأميركي لأدنى مستوى منذ يناير 2002.

زيادة مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي طاقة نفط وغاز زيادة مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

وزاد مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 1.3 مليون برميل.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين هبطت 1.6 مليون برميل إلى 230.8 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 808 آلاف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.4 مليون برميل إلى 107.3 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 292 ألف برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 646 ألف برميل يوميا إلى 2.21 مليون برميل يوميا.

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