رئيسة المفوضية الأوروبية: مستعدون لقرار قطع إمدادات الغاز الروسي

قال رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إنهم مستعدون لقرار قطع إمدادات الغاز الروسي.

واعتبر رئيسة المفوضية الأوروبية أن وقف إمدادات الغاز الروسي محاولة للابتزاز.

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تصريحات دير لاين، تأتي بعد بعد إعلان شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.

من جهته، قال وزير الطاقة البلغاري، ألكسندر نيكولوف، أن بلاده تسدد الاستحقاقات لروسيا وفق العقود المبرمة، لافتا إلى ضمان إمدادات الغاز للمستهلكين لمدة شهر واحد فقط.

وأضاف نيكولوف أن بلغاريا دفعت ثمن الغاز لشهر أبريل، معتبرا وقف الإمدادات خرق للعقد.

كانت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم قد ذكرت الثلاثاء أنها أبلغت شركة الغاز البولندية الحكومية بتعليق كامل إمدادات الغاز على طول خط أنابيب يامال ابتداء من صباح الأربعاء، حسبما ذكرت الشركة البولندية بيجنق في بيان الثلاثاء.

وجاء في البيان "في 26 أبريل، أبلغت شركة غازبروم شركتنا عن نيتها تعليق عمليات التسليم بالكامل بموجب عقد يامال في بداية يوم 27 أبريل"، وفقا لشبكة السي إن إن الأميركية.

ودفعت الأنباء أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بنحو 3% يوم الثلاثاء.

ومن المنتظر أن يعمق القرار الروسي بوقف تصدير الغاز إلى بولندا وبلغاريا تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أورويا.

ففي 15 أبريل الجاري، أفادت أرقام رسمية أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضا ملحوظا.

ويهدف الاتحاد الأوروبي هذا العام لخفض اعتماده على الغاز الروسي بنحو الثلثين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية، في حينه، إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجع بنسبة 26.4 %، بين 1 نوفمبر و15 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت شركة الطاقة العملاقة أن تخزين الغاز في أوروبا كان عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة.