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روسيا تبلغ بولندا بوقف كامل صادرات الغاز إليها

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غاز روسيا اقتصاد أوروبا مناسبة
تعبيرية
روسيا و أوكرانيا

روسيا تبلغ بولندا بوقف كامل صادرات الغاز إليها

تصعيد دراماتيكي للتوترات مع الغرب

  بندر الدوشي - واشنطن 

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في تصعيد دراماتيكي للتوترات مع الغرب أبلغت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم شركة الغاز البولندية الحكومية أنها ستعلق بالكامل إمدادات الغاز على طول خط أنابيب يامال ابتداء من صباح الأربعاء، حسبما ذكرت الشركة البولندية بيجنق في بيان الثلاثاء.

وجاء في البيان "في 26 أبريل، أبلغت شركة غازبروم شركتنا عن نيتها تعليق عمليات التسليم بالكامل بموجب عقد يامال في بداية يوم 27 أبريل"، وفقا لشبكة السي إن إن الأميركية.

ودفعت الأنباء أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة إلى الارتفاع بنحو 3% يوم الثلاثاء.

من جهتها ذكرت وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس نقلا عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف، أن غازبروم لم تؤكد توقف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا. لكن كوبريانوف شدد على أن بولندا يجب أن تدفع مقابل إمدادات الغاز الروسي بالروبل، وهو مطلب رفضته وارسو بشدة.

ووجهت روسيا إنذارًا أخيرًا الشهر الماضي إلى الدول "غير الصديقة" بأنه يتعين عليها دفع ثمن طاقتها بالروبل اعتبارًا من الأول من أبريل أو المخاطرة بقطع الإمدادات الحيوية لكنها لم تقطع تدفق الغاز.

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وبحسب التقرير، تسببت تهديدات بوتين عالية المخاطر بموجة من الصدمات في جميع أنحاء أوروبا، والتي لا يمكنها الحفاظ على اقتصادها يعمل لفترة طويلة بدون الطاقة الروسية.

وأرسلت موسكو إشارة واضحة مفادها أنها قد تقلل في مرحلة ما من تدفقات الغاز الطبيعي ربما لردع أو الرد على عقوبات أشد صرامة من الغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.

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