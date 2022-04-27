نفط وغاز
زيادة مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي
معهد البترول: هبوط في مخزون البنزين
قالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط في
الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، في حين انخفض مخزون البنزين.
وبحسب المصادر، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل، بينما تراجع مخزون البنزين 3.9 مليون برميل.
مادة اعلانية
وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 431 ألف برميل.
اقرأ أيضاً
-
"أدنوك" تورد كامل الكميات المتعاقد عليها من الخام لمشترين آسيويين في يونيوأبلغت 3 مشترين بالتوريد قبيل اجتماع "أوبك+" طاقة
-
"ألفابيت" تكشف عن أرباح أقل من التوقعات للربع الأول55 مليار دولار عائدات "غوغل" من الإعلانات شركات
-
"السعودية للكهرباء" تتصدر العلامات التجارية الأغلى والأقوى في المنطقة بقطاع الطاقةمع تصنيف AA.. وقيمة تبلغ 902 مليون دولار شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية