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زيادة مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

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نفط أميركا
نفط أميركا
نفط وغاز

زيادة مخزونات النفط الأميركية 4.8 مليون برميل الأسبوع الماضي

معهد البترول: هبوط في مخزون البنزين

رويترز

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قالت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، إن مخزونات النفط في
الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، في حين انخفض مخزون البنزين.

وبحسب المصادر، ارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 22 أبريل، بينما تراجع مخزون البنزين 3.9 مليون برميل.

وسجلت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زيادة قدرها 431 ألف برميل.

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