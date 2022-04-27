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مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف "إيقات" للذهب

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منجم ذهب
عمليات استكشاف الذهب
اقتصاد مصر

مصر تستعد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف "إيقات" للذهب

تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال من وحدتي الإسالة بإدكو ودمياط

دبي - العربية.نت

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قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن ارتفاع الأسعار العالمية للبترول والغاز شجع الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف بهدف تحقيق اكتشافات جديدة خاصة في ظل التعافي العالمي من جائحة كورونا.

وأضاف الوزير في بيان، عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه يتم حالياً تكثيف عمليات البحث عن الذهب والاستعداد لبدء الإنتاج التجريبي من كشف إيقات للذهب في جنوب مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تقوم حالياً بتصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال من وحدتي الإسالة بإدكو ودمياط بعد نجاحها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتوفير فائض للتصدير.

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جاء ذلك خلال استقبال وزير البترول جلين مايلز السفير الأسترالي بالقاهرة، حيث تم استعراض الأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز في ظل التحديات الراهنة وأهمية الغاز الطبيعي كوقود انتقالي خلال المرحلة الحالية، فضلاً عن استعراض جهود التحول الطاقي واستعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP27، هذا بالإضافة إلى استعراض أنشطة التعدين في مصر وأستراليا والجهود المبذولة لتطوير منظومة الثروة المعدنية في مصر.

يقدر احتياطى الذهب في كشف إيقات بأكثر من مليون أوقية من الذهب بحد أدنى، وبإجمالي استثمارات تتجاوز حاجز المليار دولار، فيما يبلغ متوسط تركيز الذهب 1.5 غرام في الطن، ويتبع شركة شلاتين المصرية.

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