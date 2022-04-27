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"أدنوك" تورد كامل الكميات المتعاقد عليها من الخام لمشترين آسيويين في يونيو

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أدنوك
شركة أدنوك
أدنوك

"أدنوك" تورد كامل الكميات المتعاقد عليها من الخام لمشترين آسيويين في يونيو

أبلغت 3 مشترين بالتوريد قبيل اجتماع "أوبك+"

سنغافورة - رويترز

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ذكرت مصادر تجارية، اليوم الأربعاء، أن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، أبلغت ثلاثة مشترين على الأقل في آسيا بأنها ستورد لهم كامل كميات الخام المتعاقَد عليها في يونيو، وذلك دون تغيير عن الشهر السابق.

يأتي ذلك قبيل اجتماع "أوبك+" الأسبوع المقبل، والذي تحدد فيه المجموعة التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها سياستها.

ولا تعلق أدنوك على المسائل التجارية.

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