نفط وغاز
"ترافيغورا" تعلن وقف كل مشتريات النفط من روسيا
ستخفض بشكل كبير حجم المنتجات المكررة التي تشتريها من Rosneft
أعلنت شركة ترافيغورا Trafigura لتجارة السلع الأولية، عن وقف كل مشتريات النفط الخام من شركة "روسنفت" الروسية المملوكة للدولة بحلول 15 مايو.
وأكدت "ترافيغورا" التي تتخذ من جنيف مقرا لها، أنها ستخفض بشكل كبير حجم المنتجات المكررة التي تشتريها من روسنفت.
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يشار إلى أن "ترافيغورا" وشركات تجارية أخرى كانوا قد أعلنوا في السابق عن تنفيذ العقود القائمة فقط، ووقف أي اتفاقات جديدة مع موسكو.
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