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"رويترز": إيطاليا تدرس تأميماً مؤقتاً لمصفاة نفط مملوكة لـ"لوك أويل" الروسية

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شركة لوك أويل
شركة لوك أويل
نفط وغاز

"رويترز": إيطاليا تدرس تأميماً مؤقتاً لمصفاة نفط مملوكة لـ"لوك أويل" الروسية

كأحد خياراتها إذا فُرضت عقوبات على النفط الروس

ميلانو - رويترز

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قال مصدران حكوميان لوكالة رويترز، إن إيطاليا تدرس تأميما مؤقتا لمصفاة "إيساب" النفطية المملوكة لشركة لوك أويل الروسية كأحد خياراتها إذا فُرضت عقوبات على النفط الروسي.

وذكر أحد المصدرين، أن وزير الصناعة جيانكارلو جورجيتي يعتزم إثارة تأميم "إيساب" كخيار، عندما يجتمع مجلس الوزراء الإيطالي يوم الخميس.

وأفاد مكتب جورجيتي، بأن تأميم مصفاة "إيساب" ليس في قائمة الاهتمامات حاليا رغم أنه يوجد "قلق بشأن الانعكاسات الاجتماعية على المنطقة"، وأن الوزارة تعكف على دراسة الوضع.

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وتقع "إيساب"، التي تشكل حوالي 22% من مجمل طاقة التكرير في إيطاليا، بجزيرة صقلية وسيوجه إغلاقها ضربة إلى الوظائف والنمو في المنطقة.

وتشتري "إيساب" ما بين 30 إلى 40% من حاجاتها من اللقيم من روسيا، وتأتي النسبة المتبقية من الأسواق الدولية.

لكن أحد آثار الغزو الروسي لأوكرانيا، هو أن "إيساب" مضطرة للحصول على كل حاجاتها من النفط الخام تقريبا من مالكها الروسي "لوك أويل" لأن البنوك الدولية لم تعد تزودها بائتمانات.

يشار إلى أن "لوك أويل" غير خاضعة حاليا للعقوبات، والمصفاة التي توظف حوالي 1000عامل مملوكة لمجموعة ليتاسكو التجارية ومقرها سويسرا.

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثل لمجموعة ليتاسكو، التي تسيطر عليها "لوك أويل"، للحصول على تعقيب.

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