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"غازبروم" توقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا حتى دفع المستحقات بالروبل

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غازبروم
شركة غازبروم الروسية
روسيا و أوكرانيا

"غازبروم" توقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا حتى دفع المستحقات بالروبل

بلغاريا تضمن إمدادات الغاز للمستهلكين لمدة شهر واحد فقط

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة غازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.

من جهته، قال وزير الطاقة البلغاري، ألكسندر نيكولوف، أن بلاده تسدد الاستحقاقات لروسيا وفق العقود المبرمة، لافتا إلى ضمان إمدادات الغاز للمستهلكين لمدة شهر واحد فقط.

وأضاف نيكولوف أن بلغاريا دفعت ثمن الغاز لشهر أبريل، معتبرا وقف الإمدادات خرق للعقد.

"رويترز": إيطاليا تدرس تأميماً مؤقتاً لمصفاة نفط مملوكة لـ"لوك أويل" الروسية طاقة نفط وغاز "رويترز": إيطاليا تدرس تأميماً مؤقتاً لمصفاة نفط مملوكة لـ"لوك أويل" الروسية

وذكر الوزير البلغاري أن "طريقة الدفع بالروبل التي تطالب بها روسيا تمثل تهديدا لنا".

وقال نيكولوف: "ننتظر موقفا من الاتحاد الأوروبي من قرار (غازبروم) وقف إمدادات الغاز".

من جانبها، اعتبرت بريطانيا أن وقف روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا يجعلها "دولة مارقة اقتصاديا".

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