شركات
توتال تخفض قيمة أصول بـ 4.1 مليار دولار بسبب العقوبات على روسيا
نتيجة تخفيض قيمة احتياطياتها من الغاز الطبيعي
تعتزم شركة توتال الفرنسية تسجيل خسارة بـ 4.1 مليار ريال نتيجة تخفيض قيمة احتياطياتها من الغاز الطبيعي بسبب العقوبات على روسيا.
وتتعلق الخسارة بمشروع Arctic LNG 2 للغاز المسال في القطب الشمالي، والذي لا يزال قيد التطوير.
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يشار إلى أن توتال الفرنسية من الشركات الغربية القليلة التي لم تعلن عن وقف عملياتها في روسيا، بخلاف باقي شركات النفط العالمية كـBP وShell وExxon Mobil.
كانت "شل" قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها تتوقع تخفيض أصول بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار في الربع الأول بسبب تخارجها من روسيا.
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