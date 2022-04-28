.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توتال تخفض قيمة أصول بـ 4.1 مليار دولار بسبب العقوبات على روسيا

  • الخط
شركات

توتال تخفض قيمة أصول بـ 4.1 مليار دولار بسبب العقوبات على روسيا

نتيجة تخفيض قيمة احتياطياتها من الغاز الطبيعي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم شركة توتال الفرنسية تسجيل خسارة بـ 4.1 مليار ريال نتيجة تخفيض قيمة احتياطياتها من الغاز الطبيعي بسبب العقوبات على روسيا.

وتتعلق الخسارة بمشروع Arctic LNG 2 للغاز المسال في القطب الشمالي، والذي لا يزال قيد التطوير.

يشار إلى أن توتال الفرنسية من الشركات الغربية القليلة التي لم تعلن عن وقف عملياتها في روسيا، بخلاف باقي شركات النفط العالمية كـBP وShell وExxon Mobil.

كانت "شل" قد أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أنها تتوقع تخفيض أصول بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار في الربع الأول بسبب تخارجها من روسيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إقبال على الأسواق الشعبية المغربية مع اقتراب عيد الفطر رغم موجة الغلاء إقبال على الأسواق الشعبية المغربية مع اقتراب عيد الفطر رغم موجة الغلاء
اكتشف المزيد