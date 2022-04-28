"بتروبراس" البرازيلية تنتج 2.8 مليون برميل من المكافئ النفطي في الربع الأول 

قالت شركة بتروبراس النفطية المملوكة للدولة في البرازيل، إنها أنتجت 2.796 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 1.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إنتاج بتروبراس من الخام 2.231 مليون برميل يوميا، مرتفعا 1.6% عن الربع الأول من 2021.

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يشار إلى أن "بتروبراس"، سجلت أرباحاً صافية قياسية في العام الماضي، بلغت حوالي 20 مليار دولار، لكن انتعاشها تراجع بفعل المشكلات المحيطة بعمل مديريها التنفيذيين.

وأقال الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو الجنرال يواكيم سيلفا إي لونا، الرئيس الثاني للشركة خلال فترة ولايته، بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت إلى المجموعة النفطية إثر رفعها أسعار المحروقات بشكل حاد.