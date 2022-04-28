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"غازبروم" الروسية تتوقع انخفاض إنتاج الغاز 4% هذا العام

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غاز روسيا غازبروم (تعبيرية)
من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في روسيا لما بين 702.4 - 720.9 مليار متر مكعب
نفط وغاز

"غازبروم" الروسية تتوقع انخفاض إنتاج الغاز 4% هذا العام

سيكون أقل إنتاج للشركة منذ 2017

رويترز

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قال فيتالي ماركيلوف، نائب الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية لمجلة داخلية، اليوم الخميس، إن الشركة تتوقع انخفاضا بنحو 4% في إنتاج الغاز هذا العام، في مؤشر جديد على أثر العقوبات على روسيا.

وأضاف أن المجموعة تتوقع أن ينخفض الإنتاج إلى 494.4 مليار متر مكعب من 514.8 مليار متر مكعب العام الماضي، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل. وسيكون ذلك أقل إنتاج لـ"غازبروم" منذ 2017 عندما بلغ 471 مليار متر مكعب.

أوقفت غازبروم أمس الأربعاء، إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا بسبب خلاف على المدفوعات مع أوروبا التي تحاول إيجاد بدائل لمصادر الطاقة الروسية.

ووفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز"، تتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن يتراجع إنتاج النفط والغاز هذا العام، حيث سينخفض إنتاج الغاز في البلاد لما بين 702.4 - 720.9 مليار متر مكعب من 763.5 مليار متر مكعب في 2021.

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