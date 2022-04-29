نفط وغاز
ألمانيا: لن نقف في وجه حظر شامل للنفط الروسي
أكدت أنه يمكنها التعامل مع قطع كامل للطاقة
أكد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن بلاده لن تقف في وجه حظر شامل للنفط الروسي.
وقال هابيك إن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكن أن يتعامل أيضا مع قطع كامل للطاقة من الجانب الروسي.
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وأضاف أن ألمانيا تسعى حاليا لإيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى، ولن تقع كارثة إذا انقطت الإمدادات الروسية.
لكن هابيك أشار إلى أن الحظر على روسيا قد يأتي بنتائج معاكسة، وربما يسمح لها ببيع نفطها بأسعار أعلى لمشترين آخرين.
وكان وزير الاقتصاد الألماني، قال في وقت سابق، إن خطر قطع الإمدادات يجب التعامل معه بجدية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية Ursula von der Leyen، حذرت الشركات الأوروبية من الرضوخ لمطالب روسيا، مؤكدة أن الدفع بالروبل خرق للعقوبات.
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