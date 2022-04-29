النفط يواصل مكاسبه لليوم الرابع.. برنت عند 108.47 دولار للبرميل

صعدت أسعار النفط لليوم الرابع، اليوم الجمعة، مع تغلب المخاوف من اضطراب الإمدادات الروسية

على تأثير قيود الإغلاق لمكافحة "كوفيد-19" في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، والتي تلقي بظلالها على الطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا أو 0.8% إلى 108.47 دولار للبرميل بعد صعودها 2.1% في الجلسة السابقة.

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وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 55 سنتا أو 0.5% إلى 105.91 دولار للبرميل بعد زيادة 3.3% أمس الخميس.

ويتجه الخامان صوب إنهاء الأسبوع على ارتفاع وتسجيل مكاسب لخامس شهر على التوالي بدعم من زيادة احتمالات انضمام ألمانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي في حظر النفط الروسي.

لكن أسعار النفط، مازالت متقلبة إذ لم تبدِ الصين أي مؤشر على تخفيف إجراءات الإغلاق برغم تأثيرها على اقتصادها وسلاسل الإمداد العالمية.

وفي ما يتعلق بالإمدادات قالت ستة مصادر في تكتل "أوبك+" لمنتجي النفط لـ"رويترز" أمس الخميس إن التكتل سيلتزم على الأرجح بالاتفاق الراهن للإنتاج وسيتفق على زيادة صغيرة أخرى في الإنتاج لشهر يونيو في اجتماعه الذي يعقد في الخامس من مايو.